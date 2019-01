© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Alessandro Murgia, giovane centrocampista della Lazio, potrebbe partire in prestito a gennaio per giocare con più continuità. Come riporta Il Messaggero si fa sempre più concreta l'ipotesi Genoa, con la Lazio che aveva pensato di effettuare uno scambio con Romulo. Per il giovane centrocampista laziale si è fatta avanti pure la Spal, ma alla fine dovrebbe comunque approdare al Genoa.