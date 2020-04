Lazio, oggi il pagamento della rata al fisco: ne rimangono 7 per estinguere il debito

Come accade ogni primo aprile, ormai da tanti anni a questa parte, arriva il momento per la Lazio di pagare al Fisco il saldo annuale per arrivare a cancellare il debito risalente alla gestione di Cragnotti. Il puntale bonifico è frutto dell’accordo stipulato a suo tempo dal presidente Longo e poi da Lotito per salvare la società e risanare - piano piano - il credito accumulato a cavallo degli anni 2000. Dopo un iniziale anticipo di 5,9 milioni, l’anno seguente la società biancoceleste ha dovuto pagare una doppia tranche di 11,2 milioni di euro. Adesso la rata è pari a 5,2 milioni di euro e il debito verrà estinto nel 2028: rimangono dunque ancora sette anni prima che la Lazio possa finire di versare soldi al Fisco.