Lazio, Pavlovic è tuo: il talento serbo che sognava la Juve

A 17 anni e 3 giorni, la stragrande maggioranza dei ragazzi passa il tempo sul divano a vedere la tv o a giocare con i videogame. Poi ci sono alcune eccezioni, come Strahinja Pavlovic, che il 23 febbraio scorso ha fatto il proprio esordio con la prima squadra del Partizan Belgrado. A cui è seguito quello in coppa nazionale, un mese più tardi, ma soprattutto quello in Europa League, il 25 luglio. Classe 2001, 193cm, di mestiere fa il difensore centrale. Gioca sul centro-sinistra, è mancino e venerdì arriverà a Roma per firmare con la Lazio. Operazione da 5,5 milioni di euro, con il ragazzo che rimarrà un’altra stagione in Serbia per poi fare il salto in Serie A. Un acquisto in prospettiva su cui - come capita spesso - Tare è arrivato prima di tutti. Ha messo le mani sul talento, inserito dalla UEFA nella classifica dei 50 giovani da seguire questa stagione. È alla posizione 34, davanti a Luca Pellegrini e Sandro Tonali, per citarne due conosciuti nel nostro paese.

“La Juventus tiene d'occhio questo centrale alto e possente, che ha conquistato un posto stabile da titolare al Partizan”, la descrizione fornita dal sito ufficiale della UEFA. Già, la Juventus, una delle squadre preferite di Pavlovic a cui era stato molto vicino mesi fa, tanto che parlava quasi da nuovo giocatore bianconero. “Non ci credevo, poi ho parlato con loro e ho capito che era tutto vero. Ronaldo? I miei compagni mi prendono in giro, perché oggi mi alleno con loro e un giorno con lui”. Non ci giocherà invece, almeno per ora. Saputo dello stop della trattativa, la Lazio è stata brava a bruciare la concorrenti. “È la soluzione più giusta nonostante ci siano state proposte economicamente più vantaggiose”, ha spiegato il suo agente Zvonimir Vukic. Venire in Italia è sempre saggio per un giovane difensore, è risaputo. Tra le sue qualità spicca il fisico, il colpo di testa e la personalità con cui si muove in difesa. “Non sento la pressione”, dice spesso. E si vede: quando ha spazio non ha paura nel venire fuori palla al piede o a impostare con precisi filtranti. Avrà un anno a disposizione per continuare a crescere in serenità, in patria, senza accelerare i tempi. Poi il 18enne si immergerà nella sua nuova esperienza capitolina in cui il campo e il pallone faranno da padrone... altro che videogame.