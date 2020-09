Lazio, per la difesa sondaggio per Bornauw del Colonia

In attesa di capire se la trattativa con l'Hellas per Marash Kumbulla potrà sbloccarsi nella fase finale del mercato, la Lazio continua la sua ricerca di un centrale difensivo di alto livello che prenda numericamente il posto del partente Bastos. Secondo quanto riportato da LaLazioSiamoNoi il club blucerchiato avrebbe eff5ettuato un sondaggio per Sebastiaan Bornauw, classe 1999 belga in forza al Colonia.