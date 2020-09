Lazio, per Muriqi ci siamo. Il Fenerbahçe comunica ufficialmente: "Trattative in corso"

Il Fenerbahçe rende noto ufficialmente, con uno stringato comunicato, che sono iniziate le trattative per la cessione di Vedat Muriqi alla Lazio. Non sono noti ulteriori dettagli. Nei giorni scorsi vi abbiamo raccontato come l'affare è pronto a essere definito con un'operazione da 17,5 milioni più 2 di bonus, più un 5% legato a una futura rivendita. Per il kosovaro (che nel frattempo ha iniziato a seguire i biancocelesti sui social) quinquennale da 2 milioni di euro netti a stagione più bonus.