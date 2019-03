© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Silvio Proto, portiere della Lazio, ha rilasciato un breve virgolettato a Il Messaggero oggi in edicola. "Ho sempre voluto giocare nel campionato italiano e quando si è presentata la possibilità non ho avuto mezzo dubbio. Sono innamorato di Roma, ogni giorno lavoro al meglio con il preparatore Grigioni, ma anche con Strakosha e gli altri portieri. A 35 anni continuo a crescere, non mi sono mai allenato così prima d'ora, è una cosa positiva".