Lazio, quattro giocatori da piazzare a gennaio. Tanto lavoro per Tare

© foto di Federico Gaetano

Il Corriere dello Sport evidenzia come il lavoro per Tare in vista di gennaio non manchi certo per Tare. Tiago Casasola si allena da fuori rosa, il ds Igli Tare proverà a piazzarlo in prestito a gennaio, come per Djavan Anderson, rientrato dal prestito sempre dalla Salernitana. Stesso discorso per Joseph Minala, prestato diverse volte al club campano salvo poi fare ritorno nella Capitale ed essere addirittura aggregato alla Primavera come fuori quota. È invece rientrato in squadra da poco Riza Durmisi, pagato quasi 7 milioni di euro la scorsa stagione: anche per lui si attendono offerte.