Lazio, Romagnoli e l'addio di Sarri: "Grazie maestro per tutto ciò che mi hai insegnato"

vedi letture

Dopo aver smentito le presunte voci di un duro litigio con il presidente Claudio Lotito, Alessio Romagnoli, difensore della Lazio, ha affidato al suo profilo Instagram parole di gratitudine nei confronti di Maurizio Sarri, ormai ex allenatore della Lazio:

"Mister ti sarò sempre grato per tutto quello che hai fatto per me, per tutto ciò che mi hai insegnato, per quanto tu abbia significato. Come ti dissi, ho sempre ammirato le tue idee e se sono arrivato qui in parte lo devo a te. Peccato non sia durato abbastanza da poterci divertire ancora,

insieme. Grazie Maestro".