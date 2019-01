Lazio, Rossi firma il rinnovo fino al 2022. Adesso c'è il Pescara

© foto di Federico Gaetano

In attesa del comunicato ufficiale della Lazio è lo stesso agente di Alessandro Rossi, giovane attaccante biancoceleste, a dare l'annuncio del rinnovo. Donato Di Campli, attraverso i propri canali social, ha pubblicato la foto della firma del ragazzo con la società capitolina fino al giugno 2022. Adesso per Rossi è pronta una nuova avventura formativa in Serie B con la maglia del Pescara per i prossimi sei mesi.