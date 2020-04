Lazio, sirene inglesi per Correa: El Tucu finisce nel mirino del Liverpool di Klopp

Sirene inglesi per Joaquin Correa. Come si legge sulle pagine de Il Messaggero il Liverpool è tornato a bussare alle porte della Lazio per il fantasista argentino. Klopp era rimasto affascinato dalle qualità del Tucu nel 2017, tre anni dopo il talento di Correa è schizzato alle stelle. La Lazio la ho blindato con una clausola da 80 milioni ma per La Lazio cedere Correa - si legge sul quotidiano - potrebbe essere una clamorosa occasione. Il Liverpool infatti detiene ancora il 30% sulla futura rivendita di Luis Alberto, considerato incedibile ed essenziale per Inzaghi nel suo scacchiere. I Reds potrebbero così rinunciare a ogni pretesa sullo spagnolo e sborsare almeno 60 milioni per il Tucu.