Lazio, staff e giocatori uniti: ora si attende la decisione del governo

La Lazio rema in blocco verso la stessa direzione. Dal presidente Lotito allo staff tecnico, passando per i responsabili sanitari e per la rosa dei giocatori: tutti, rispettando alla lettera i protocolli di sicurezza e le norme statali, vorrebbero riprendere la propria attività il prima possibile. La palla adesso è del governo, che dovrà decidere le modalità di vita dell'Italia delle prossime settimane, in quanto il 13 aprile scadrà l'attuale DPCM in vigore, che impedisce anche gli allenamenti alle squadre di A. Se sarà altrettanto rigido, a Formello pazienteranno e aspetteranno la prima settimana di maggio (la più probabile sentendo la Lega). Altrimenti sono tutti pronti a rimettersi in moto già da martedì (14 aprile) con la 'modalità Bayern Monaco': sedute aerobiche, gruppi divisi e ridotti e nessun contatto. Una serie di accorgimenti che la Lazio aveva già varato lo scorso marzo, pensando di poter riprendere in campo i lavori addirittura il 23. Lotito poi ha fatto dietrofront, di comune accordo con gli altri club e ora aspetta novità. La Lazio ha spesso sottolineato come nessun giocatore sia andato via da Roma: all'estero ci sono solo Lukaku e Lulic (entrambi infortunati) che vi erano già prima del lockdown. Un modo per ribadire la totale unità d'intenti del gruppo biancoceleste, che fa quadrato intorno alla società e spera di riprendere la propria cavalcata in campionato.