© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Thomas Strakosha, portiere della Lazio, ha parlato a Lazio Style Channel dopo la sconfitta dei biancocelesti sul campo del Napoli: "Fa male questa sconfitta, ma non dobbiamo pensare all’arbitro e al rosso. Non riusciamo a vincere contro una big, va capito perché e poi tocca reagire. Loro sono forti e lo hanno dimostrato ma dobbiamo difenderci meglio, anche se nel calcio gli errori ci stanno. Dobbiamo cercare di sbagliare molto meno. Juventus? Dobbiamo restare sereni e con la voglia che dimostriamo in allenamento ogni giorno, lavoriamo e giochiamo come sappiamo".