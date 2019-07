Yusuf Yazici resta il grande obiettivo della Lazio per colmare l'eventuale partenza di Sergej Milinkovic-Savic. Il talento del Trabzonspor piace tantissimo a Tare, che lo considera la mezzala giusta per il gioco di Inzaghi, ma su di lui va registrato anche il pressing asfissiante del Lille.

Due indizi a favore dei biancocelesti - Nonostante il club capitolino non abbia ancora affondato il colpo, il club turco in queste ore ha rifiutato la prima proposta da 15 milioni di euro dei francesi e, soprattutto, il classe '97 avrebbe manifestato chiaramente la voglia di tentare una nuova avventura in Serie A. La Lazio, secondo quanto riporta Il Messaggero, ha così in pugno Yazici e viaggia dunque su una corsia preferenziale in una partita a scacchi che, complice l'uscita di Milinkovic-Savic, resta ancora però tutta da giocare.