© foto di Federico Gaetano

A Sky Sport, prima della gara contro il Bologna, interviene il direttore sportivo della Lazio, Igli Tare. Queste le sue parole: "Voto alla stagione? Un bel 7, sarebbe stato anche 9 con il raggiungimento della Champions League. Ci vuole tempo, ma stiamo crescendo. Con il lavoro e la pianificazione andremo lontani. Inzaghi? C'è un momento di riflessione tra le parti. Nei prossimi giorni ci vedremo con Simone e vedremo cosa fare. La Juventus è interessata a lui? Non sono io che devo rispondere. Non ho mai fatto le cose con i se e con i ma. Non mi sono fatto mai questa domanda. Per noi deve restare, è un laziale dalla testa ai piedi".