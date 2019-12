© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il direttore sportivo della Lazio Igli Tare ha parlato ai microfoni di DAZN prima del match contro la Juve: "Io penso che i tabù sono fatti per essere sfatati. Come abbiamo vinto a Milano dopo 30 anni dobbiamo cercare di vincere in casa con la Juve. Siamo in un buon momento e la classifica ci permette di pensare in grade".

Colmare il gap con le super?

"Dobbiamo solo vincere. Vincendo si cresce e ti aiuta a vincere".