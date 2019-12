© foto di Federico Gaetano

Il ds della Lazio Igli Tare ha parlato a Sky Sport da Dubai, presente al Globe Soccer Award e candidato come miglior direttore sportivo del 2019 (premio vinto da Andrea Berta, DS dell'Atletico Madrid): "Abbiamo fatto una ottima prima metà di campionato, adesso arriva il bello e dovremo essere ancora più bravi e determinati di quanto siamo stati fino a questo momento. Dobbiamo continuare a vincere e convincere come abbiamo fatto per due volte contro la Juventus in due settimane. Fa capire il vero valore di questa squadra ma dobbiamo rimanere umili e guardare al futuro con più determinazione".

Lo Scudetto? "Dobbiamo essere affamati di successi, vincere aiuta a vincere. Sappiamo che sarà una seconda parte di campionato molto difficile e siamo preparati a questo"

E' bello non potersi più nascondere? "Noi non ci siamo mai nascosti, dall'inizio della stagione abbiamo detto che questa squadra deve lottare per un posto in Champions League. Al momento parlare di altro è prematuro. Se a 4-5 giornate dalla fine ci trovassimo a lottare per qualcosa di più saremmo molto felici e non ci nasconderemo".