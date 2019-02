© foto di Federico Gaetano

Prima della sfida contro il Milan, il direttore sportivo della Lazio Igli Tare ha commentato ai microfoni di Rai Sport: "Bastos rientra? Non solo Bastos ma anche Luiz Felipe è recuperato. Queste sono le notizie positive di cui avevamo bisogno. Finalmente usciamo da questo calvario delle ultime tre settimane, sperando di vincere questa partita importante per la qualificazione".

Delusione per l'eliminazione in Europa League?

“Come ho detto anche a Siviglia, mi sarebbe piaciuto giocare le due partite con la squadra completa. Potevamo sperare in qualcosa in più. Guardiamo avanti, serve positività e sostegno della nostra gente e sono sicuro che da qui alla fine la Lazio farà un grande campionato".