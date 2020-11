Lazio, torna Immobile. E forse pure Luis Alberto, nonostante l'ira di Lotito

Finalmente Ciro Immobile. Dopo due settimane di tamponi, di gene N ballerino, il centravanti della Lazio può tornare in campo. Non si è allenato in queste due settimane ma Inzaghi vorrebbe comunque inserirlo fra i titolari contro il Crotone, anche perché Muriqi ha giocato 270 minuti con il Kosovo - senza trovare la via della rete - e l'assenza di Immobile si è fatta sentire.

FORSE ANCHE LUIS ALBERTO - Capitolo a parte merita lo spagnolo, perché le sue parole avevano fatto infuriare Lotito e Tare (che però non hanno smentito la circostanza, sarebbe bello capire se gli stipendi sono stati versati alla fine). Al netto delle rivendicazioni presidenziali e dirigenziali, Inzaghi preferirebbe non perdere il suo Mago del centrocampo, con Correa reduce da un volo transoceanico - per giocare zero minuti in due partite - e una situazione comunque non comune, visti i tamponi e l'assenza ulteriore di Milinkovic-Savic.