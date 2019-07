Lazio, trasferimento Jony. Il Malaga non ci sta: "Stanno sognando"

Nella giornata di ieri il presidente del Malaga, Abdullah Al Thani, ha contestato il trasferimento di Jony dal club andaluso alla Lazio: "Stanno sognando. Vediamo cosa succederà" ha twittato il numero uno.

QUERELLE SUL PREZZO Il club capitolino ha depositato il contratto in Lega. Eppure il Malaga sostiene di non essere a conoscenza di alcun accordo. Per la cronaca gli iberici chiedono il pagamento della clausola rescissoria di 12 milioni di euro. Nel contratto di Jony, però, c'è un'altra clausola che permette al giocatore di svincolarsi con un indennizzo di due milioni a seguito della retrocessione del club. Per questa ragione alla Lazio sono tranquilli ormai che l'esterno sinistro sia a tutti gli effetti un giocatore biancoceleste.

They are in Dream until now

Let see soon what will happen 🖐🏾

— Abdullah N Al Thani (@ANAALThani) July 24, 2019