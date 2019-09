Lazio verso la SPAL: occasione per Caicedo?

Fonte: Dall'inviato a Roma

Presenza da titolare, gol e annuncio del rinnovo di contratto. Se dovesse immaginare un fine settimana perfetto, c'è da credere che Caicedo se lo sogni così. Ma da oggi a quanto accadrà domenica a Ferrara passa tanto tempo, quello necessario affinché Inzaghi possa decidere se schierarlo in coppia con Immobile contro la SPAL. Ciro è sicuro di guidare l'attacco. Con il gol contro la Finlandia ha rotto un digiuno con l'Italia lungo più di 2 anni e ora non vuole più fermarsi: inoltre il palo preso nel derby grida ancora vendetta. Caicedo spera di affiancarlo, come ha fatto per 10 volte l’anno scorso dall'inizio in campionato (6 vittorie, 2 sconfitte e 2 pareggi). Il ‘pericolo’ - se così si vuol chiamare - si chiama Correa. Sulla carta lui è il titolare, è suo il posto, che si è guadagnato a suon di giocate e prestazioni convincenti. Ma è reduce da un doppio viaggio intercontinentale per rispondere alla chiamata dell'Argentina e solo ieri si è allenato a Formello con il gruppo, più di 10 giorni dopo l'ultima volta.

Anche alla luce del fitto calendario biancoceleste, non sarebbe clamoroso se l’ex Siviglia partisse dalla panchina. Caicedo ci spera. Ha sfruttato la sosta per affinare la propria condizione fisica dopo il problema al polpaccio accusato due settimane prima dell'inizio della Serie A. Nel complesso non ha vissuto un'estate serenissima, complice anche la questione legata al contratto, al momento ancora in scadenza nel giugno 2020. Le trattative per il rinnovo sono state difficili e lunghe, ma l'accordo è stato raggiunto (dovrebbe essere 2 milioni più bonus) e la conferma è arrivata direttamente dal ds Tare. “Felipe ha accettato”. Inzaghi ha voluto fortemente la sua permanenza, il club ha condiviso e avallato il pensiero. Lui vuole ripartire da dove ha finito: assist 'involontario' per il 2-0 nella finale di Coppa Italia. In questa stagione non ha ancora mai giocato e la trasferta di Ferrara potrà essere la sua occasione. In attesa poi dell'annuncio ufficiale della firma, che arriverà presto. Magari accompagnando un suo gol.