Le 6 promozioni ottenute da Sarri in carriera. Al Sansovino anche una Coppa Italia Serie D

"Mi girano leggermente i coglioni quando sento dire che io in Italia non ho vinto niente. Ho fatto otto promozioni da una categoria all'altra e le ho conquistate tutte sul campo". Alla vigilia della finale di Coppa Italia, Maurizio Sarri s'è così espresso sulla sua carriera. Piuttosto infastidito da chi gli chiedeva se fosse emozionato per la possibilità di conquistare il suo primo trofeo in Italia, Sarri ha ricordato di aver ottenuto otto promozioni nel corso della sua carriera e in tutte le categorie.

Le promozioni sono in realtà sei. A cui va aggiunta la Coppa Italia Serie D conquistata col Sansovino, club che Sarri ha portato dall'Eccellenza alla C2 nel giro di tre stagioni.

Di seguito i trofei conquistati da Sarri in Italia. A questi, ovviamente, va aggiunta l'Europa League vinta col Chelsea nella passata stagione.

1994/95 - Cavriglia dalla Promozione all'Eccellenza

1996/97 - Antella dalla Promozione all'Eccellenza

2000/01 - Sansovino dall'Eccellenza alla Serie D

2002/03 - Sansovino dalla Serie D alla Serie C2

2003/04 - Sangiovannese dalla Serie C2 alla Serie C1

2013/14 - Empoli dalla Serie B alla Serie A

Trofei conquistati in Italia

Coppa Italia Serie D - Sansovino: 2002-2003

