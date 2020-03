Le aperture in Spagna - Atalanta in un Mestalla vuoto. Anche Barça-Napoli senza tifosi

vedi letture

Queste le prime pagine della stampa sportiva spagnola in edicola oggi, martedì 10 marzo 2020

SUPERDEPORTE

”Non camminerete soli”

Apertura del quotidiano sportivo di Valencia dedicata, immancabilmente, al match di questa sera tra al formazione di Celades e l’Atalanta. “Il Valencia non si arrende e cerca una Remuntada storica contro tutto e tutti”.

MUNDO DEPORTIVO

”A porte chiuse”

Apertura principale dedicata al Barcellona e al ritorno degli ottavi di Champions League in programma la prossima settimana. “Barcellona-Napoli - si legge - potrebbe disputarsi senza pubblico sugli spalti. Si deciderà oggi in una riunione fra il club e le autorità sanitarie”.

”Italia confinata e senza sport fino al 3 aprile”

Questo il titolo dedicato alla scelta del Governo Conte di estendere i provvedimenti finora riservati alla “zona rossa” a tutto il resto del paese.

”Il Valencia prova la rimonta in un Mestalla vuoto”

Questo invece il taglio basso dedicato al match di questa sera fra gli uomini di Celades e quelli di Gasperini dopo la vittoria per 4-1 dei bergamaschi all’andata.

SPORT

”Allarme Coronavirus”

Anche qui il tema centrale è Barcellona-Napoli a porte chiuse. “Il Barcellona e le autorità - si legge - si riuniranno oggi per organizzare al maglio il match a porte chiuse. L’Italia decide di chiudere le sue frontiere però, ad oggi, non c’è pericolo circa l’arrivo della formazione di Gattuso a Barcellona”.

MARCA

”Il Coronavirus reinventa lo sport mondiale”

Qui l’attenzione non è riservata solo al calcio o alla Champions League, bensì al mondo dello sport e alla rivoluzione che lo sta colpendo a causa del Coronavirus. Dal Tennis, alla Formula 1, passando per il Rugby, l’atletica, il Judo, fino a coinvolgere tutti gli sport non ci sono eccezioni. “Dubbi sulla disputa dell’Europeo e delle Olimpiadi” chiude poi il quotidiano che preannuncia anche la possibilità che il campionato spagnolo si disputi anch’esso a porte chiuse a partire dalla prossima giornata.

AS

”Controlli per la Liga”

Fra Champions, Serie A, Liga e non solo, il quotidiano fa il punto della situazione sull’emergenza Coronavirus. “Il Comitato Olimpico italiano sospende tutte le manifestazioni sportive fino al 3 aprile. Cancellato Indian Wells. Annullata Basilea-Eintracht. PSG-Dortmund e Siviglia-Roma senza pubblico. Rischio di porte chiuse anche per Barcellona-Napoli. Le Federazione spagnola valuta se giocare a porte chiuse dal prossimo turno anche in campionato. Tebas deciderà in base alle informazioni del Ministero della Sanità”.