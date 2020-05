Le aperture in Spagna - Semedo la chiave per Pjanic o Lautaro. Ter Stegen rinnova

Di seguito le aperture spagnole di oggi venerdì 22 maggio 2020. In attesa della ripresa della Liga, in Spagna tiene banco il mercato. Nelson Semedo, terzino del Barcellona, è uno dei giocatori più ambiti sul mercato, con i top club europei pronti a darsi battaglia: in Italia è sempre sfida Juventus-Inter. Il laterale potrebbe essere la chiave per sbloccare Lautaro Martinez o Pjanic. Intanto il Barça si prepara a rinnovare il contratto di ter Stegen. In casa Real Madrid la notizia è la prima visita del presidente Florentino Perez alla squadra dopo la ripresa degli allenamenti.