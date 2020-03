Le grandi trattative del Milan - 2008, lo sbarco di Ronaldinho e presentazione da star

Il grande colpo del Milan nell’estate del 2008 fu Ronaldinho. Il fenomeno brasiliano che simboleggiava il talento puro del Barcellona insieme a Messi, aveva toccato ormai l’apice della carriera e giocando sulle motivazioni del ragazzo il Milan riuscì a strapparlo per 24 milioni di euro comprensivo di bonus.

In quel luglio furono giorni concitati per il trasferimento di Ronaldinho in rossonero, inseguito da oltre due anni dal presidente Berlusconi. L’ex ad Adriano Galliani volò a Barcellona per convincere il giocatore e il club spagnolo a cederlo, insieme all’intermediario Ernesto Bronzetti. All’operazione aveva partecipato naturalmente il fratello-agente Roberto de Assis. Galliani aveva come base operativa l’hotel Juan Carlos Primero e da lì quotidianamente provava a convincere tutte le parti in gioco, con l’obiettivo di tornare a Milano con il contratto del campione brasiliano. Le diverse ore di summit con il presidente Joan Laporta portarono alla fine al si definitivo della squadra spagnola e del giocatore dopo aver alzato l’offerta nella sera del 15 luglio 2018.

Una volta sbarcato a Milano il giocatore fu accolto da vera star, con una presentazione in grande stile allo stadio San Siro nella sera del 17 luglio, davanti a 40 mila tifosi. Nella mattinata dello stesso giorno Dinho firmò un contratto in diretta televisiva da 6,5 milioni di euro, prendendo la maglia numero 80, l’anno della sua nascita. La sua avventura in rossonero è durata 2 anni e mezzo in cui ha siglato 20 gol, più 25 assist, in 75 presenze in serie A.