Le grandi trattative del Parma - 1996, la Fiorentina tratta Stanic ma il croato firma per il Parma

Mercato 1996, quello che porta al Parma Thuram, Enrico Chiesa, Ze Maria, Crespo, e il protagonista della nostra storia di oggi, Mario Stanic. Stanic è reduce da una grande stagione al Bruges, squadra che ha trascinato in Belgio, segnando venti reti agendo da punta. Su di lui mette gli occhi la Fiorentina, affascinata dal talento croato, con cui approccia un primo contatto nell’estate del ’96, subito dopo gli Europei. Il Bruges chiede cinque miliardi, cifra ragionevole, ma i Viola trattano al ribasso, continuando a monitorare altri profili stranieri, Ronald De Boer e Thern, richieste esplicite di Ranieri. Stanic spinge con i belgi per arrivare in Italia: sente che è il momento giusto per l’avventura nel miglior campionato del mondo, dopo aver già provato con modesti risultati due parentesi in Spagna e Portogallo. I dirigenti toscani volano più volte in Belgio, trattato di persona con il calciatore, con cui trovano abbastanza in fretta un accordo economico. Lo scoglio rimane il Bruges, che gioca su più piazze, alzando sempre il prezzo del cartellino. A metà agosto la Fiorentina lancia un ultimatum: cinque miliardi, non una lira in più. Il Bruges tentenna, i Viola non ci stanno più. Il trasferimento in Italia di Stanic sfuma. O almeno così pare.

Sì, perché dalle retrovie, sbuca il Parma di Tanzi che ha seguito da lontano i movimenti della Fiorentina e prova ora a chiudere il colpo. C’è però un problema extracomunitari: il Parma non ha più posti disponibili. Si viaggia così su due binari: quello principale, tra il Belgio e l’Emilia per Stanic, e quello secondario ma ugualmente fondamentale, che riguarda Amaral, il centrocampista in uscita che libererebbe il posto da extracomunitario. Si chiude in tempi brevissimi. Dopo un primo sondaggio del Siviglia, Amaral viene rispedito in Brasile, nella succursale Parmalat Palmeiras, liberando così il posto per Stanic. Al Bruges vanno 8 miliardi, Stanic firma un quadriennale. A Parma rimarrà fino al 2000, vestendo la maglia gialloblù per 78 volte, segnando 20 reti. In Emilia vincerà una Coppa Italie e una Supercoppa Italiana, oltre alla Coppa UEFA del ’98, prima di lasciare per il Chelsea, dove nel 2004 chiuderà la carriera.

