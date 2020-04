Le grandi trattative della Fiorentina - 2015, Mario Suarez fa arrabbiare doppiamente Sousa

Estate 2015, momento di grandissimo rinnovamento tecnico per la Fiorentina. In panchina arriva il portoghese Paulo Sousa dal Basilea, seguito da un centravanti croato, quel Nikola Kalinic che diventerà l'emblema del suo calcio a Firenze. L'allenatore è un nome a sorpresa, e nelle intenzioni della dirigenza Fiorentina c'è la volontà di passare dal cerebrale possesso montelliano ad un gioco più verticale: per questo le richieste di Sousa saranno ascoltate, almeno quasi inizialmente. E quasi tutte, perché sul trattenere Savic non c'è proprio discussione: il difensore montenegrino va all'Atletico Madrid, e in cambio, oltre a 10 milioni di euro, arriva a Firenze un potenziale pezzo da novanta per il centrocampo viola, una riserva di lusso dei Colchoneros, il mediano Mario Suarez.

Accolto con i clamori delle trombe, e i sorrisi divertiti nell'omaggiare la bellezza della sua compagna, in realtà lo spagnolo si renderà protagonista di un'esperienza quasi incolore, verrebbe da dire da cancellare. A vederla con una prospettiva più d'ampio raggio, forse l'inizio del suo decadimento calcistico, in un senso piuttosto soft del termine visto che comunque è rimasto sempre in campionati di primo livello, ma lì per lì si trattava esclusivamente di un profilo poco utile al calcio che aveva in mente Sousa. Troppo lento e troppo poco dinamico per il calcio nella testa del tecnico, sarà bocciato quasi subito, collezionando giusto una manciata di presenze e un gol, nella larga vittoria con il Frosinone.

L'andamento negativo dell'avventura fiorentina, farà sì che questa duri ben poco. Già nel mercato successivo, infatti, Mario Suarez se ne va. Viene ceduto in Inghilterra, al Watford dei Pozzo per 4 milioni di euro, poco più. Nessun rimpianto, neanche a posteriori, per un feeling mai realmente sbocciato con la piazza gigliata. Quando prende la valigia e sbarca Oltremanica, lascia Firenze un giocatore che aveva fatto arrabbiare doppiamente il suo allenatore, seppur in senso lato: nel momento del suo arrivo, coinciso con l'addio sofferto a Savic, e in quello in cui la delusione a tinte viola prendeva forma.