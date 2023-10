ufficiale Mario Suarez dice basta. L'ex Fiorentina a Atletico si ritira a 36 anni

Mario Suárez ha deciso di appendere gli scarpini al chiodo. L'ex centrocampista di Atletico Madrid e Fiorentina ha annunciato il suo ritiro dal calcio professionistico a 36 anni. Lo ha fatto con un messaggio sui suoi social network. “Grazie di tutto, ora inizia una nuova tappa. Nove squadre, quasi vent'anni di professione, più di 500 partite. Ricordo ancora quando ero bambino e i miei genitori mi incoraggiarono a provare all'Alcobendas, dove incontrai il mio primo grande allenatore, Lucas.

Quel ragazzo non sapeva che quando l'Atlético lo ingaggiò per giocare nel Torneo Brunete avrebbe esordito in prima squadra, né che la Nazionale spagnola avrebbe bussato alla sua porta. Ho avuto la fortuna di giocare in tutte le categorie giovanili del mio Paese e di vincere un Campionato Europeo Under 19 . A 19 anni sono partito per Pucela, dove abbiamo ottenuto una promozione storica. Da Vigo porto con me grandi ricordi e il piacere di aver giocato in un'altra grande squadra del nostro calcio. Il Maiorca ha scommesso su di me e sarà sempre nel mio cuore. Lì ho vissuto due anni meravigliosi e con l'aiuto di Manzano mi sono forgiato in Prima Divisione . È stato incredibile finire quinto e poter giocare le semifinali di Copa. Il mio ritorno al Calderón è stato la tappa più bella della mia carriera: una Liga, una Copa del Rey, un'Europa League, due Supercoppe Europee, una Supercoppa spagnola.

Non dimenticherò mai quegli anni nella squadra del mio cuore.. In quel periodo ho potuto coronare un altro dei miei sogni, esordire nella Nazionale maggiore. La mia carriera mi ha portato anche in Premier League e Serie A, un altro dei miei grandi sogni. Poco dopo è arrivato il Valencia, che mi ha permesso di tornare nella Liga e godermi uno stadio e dei tifosi incredibili. Dopo un'avventura in Cina, a Vallecas ho ritrovato l'amore e il rispetto di un quartiere meraviglioso".