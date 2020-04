Le grandi trattative della Juve - 1989, Totò Schillaci realizza il sogno di una vita

Da bambino Salvatore, per gli amici Totò, è un tifoso sfegatato della Juve. Quando nel 1989 gli si presenta l’opportunità di vestire la maglia bianconera, cogliere al volo l’opportunità. Più che una trattativa, l’arrivo alla Juventus per Schillaci è il sogno di una vita che entra dalla porta principale senza chiedere permesso. L’attaccante siciliano si mette in mostra durante i suoi anni al Messina, in Serie B. Il club bianconero lo acquista per sei miliardi di lire, gli concede fiducia. Grazie al suo buon rendimento a Torino, l’attaccante sarà tra i protagonisti delle notti magiche di Italia 90.