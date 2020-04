Le grandi trattative della Roma - 2003, Chivu nella Capitale senza garanzie bancarie: è caos

Cristian Chivu è della Roma. Era uno dei pezzi pregiati del mercato estivo 2003, la concorrenza, soprattutto quella dell’Inter, era feroce, ma alla fine a spuntarla è la squadra giallorossa. L’8 luglio è la data chiave per l’accelerata definitiva alla trattativa. Tutto succede ad Amsterdam, in poco meno di due ore. L’Ajax, però, prima di sedersi al tavolo chiese le garanzie bancarie a Franco Sensi per proseguire nell’operazione. E' stato deciso di adottare questa misura vista la mancata presentazione da parte dei giallorossi della fidejussione nei tempi previsti. Una volta ricevute le rassicurazioni necessarie non ci volle molto nel trovare l’accordo definitivo. In quello stesso pomeriggio con le borse chiuse arrivò il comunicato della Roma e la sera Franco Baldini si tolse la soddisfazione di scendere dalla scaletta dell’aereo con un giocatore acquistato. L'arrivo a Fiumicino si è consumato poco dopo le ventidue. Poi visite e firma sul contratto.

Un’operazione da 18 milioni di euro (pagabili in tre anni) più un quinquennale da 1,8 a stagione per Chivu. Ma della trattativa con l’Ajax se ne parlerà per quasi tutta l’estate. Già perché i Lancieri sono tornati a bussare alla di Trigoria chiedendo quelle garanzie bancarie pattuite per il passaggio del difensore in giallorosso. «L'Ajax chiederà aiuto al KVNB (la federcalcio locale ndr.), all'UEFA ed alla FIFA, per spingere la Roma a presentare la garanzia bancaria accordata per il trasferimento di Chivu. Solo dopo averla ricevuta l'Ajax libererà il giocatore» recita il comunicato del club olandese il 21 agosto. Insomma, un avvertimento chiaro, diretto e senza mezze misure il che significa che a questo punto o la Roma nel giro di pochi giorni risolve la situazione, oppure il difensore può allenarsi e giocare solo gare amichevoli perchè non arriverebbe il famoso transfer. La situazione non si risolverà prima del primo settembre, impedendo al romeno di essere convocato per la giornata d'esordio con l’Udinese, ma poi diventerà il perno della difesa giallorossa.