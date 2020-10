Le liste si allargano? Come cambia la A con gli esuberi: la situazione del Napoli

Allargare le liste della Serie A. È questa una delle soluzioni a cui Figc e Lega calcio stanno pensando per affrontare le defezioni dovute contagio da coronavirus. Che impatto avrebbe sul massimo campionato? Per ogni squadra, abbiamo analizzato la rosa da 25 depositata in Lega per vedere chi potrebbe andare ad ampliarla. Ricordiamo che dalla lista sono esclusi tutti gli Under 22, che possono essere schierati in qualsiasi momento.

Il Napoli conta un solo escluso, ma di altissimo livello. Si tratta infatti di Arek Milik: alla fine è rimasto e in questo momento è fuori dal progetto, ipoteticamente in tribuna fino a gennaio, quando si cercherà un’altra sistemazione. Chissà che un eventuale allargamento non possa portare Gattuso a contare anche sul polacco

Lista over 22: Ospina, Malcuit, Rui, Maksimovic, Hysaj, Koulibaly, Ghoulam, Rrahmani, Manolas, Demme, Bakayoko, Ruiz, Lobotka, Lozano, Mertenz, Llorente, Politano.

Lista over 22 formati in Italia: Meret, Di Lorenzo, Zielinski, Petagna.

Lista over 22 formati nel club: Contini, Insigne.

Fuori lista: Milik.