Le liste si allargano? Come cambia la A con gli esuberi: la situazione della Lazio

Allargare le liste della Serie A. È questa una delle soluzioni a cui Figc e Lega calcio stanno pensando per affrontare le defezioni dovute contagio da coronavirus. Che impatto avrebbe sul massimo campionato? Per ogni squadra, abbiamo analizzato la rosa da 25 depositata in Lega per vedere chi potrebbe andare ad ampliarla. Ricordiamo che dalla lista sono esclusi tutti gli Under 22, che possono essere schierati in qualsiasi momento.

La Lazio e i fuori rosa: una lunga storia. Spesso, negli anni, la società di Lotito, per un motivo o per un altro (i casi più emblematici furono Pandev e Ledesma) ha avuto calciatori ai margini del progetto tecnico. In questa stagione, sono ben sette, anche se con situazioni diverse. Per esempio, ci sono due senatori come Radu e Lulic: entrambi, nei programmi del club, dovrebbero rientrare comunque in lista una volta ristabiliti dai rispettivi infortuni (rispettivamente al posto di Vavro e Djavan Anderson, che andrebbero fuori perché gli slot sono saturi). Radu, peraltro, è stato anche iscritto in lista Champions. Poi ci sono i giocatori in questo momento fuori dal progetto: da Proto a Kiyine passando per Bastos. Dato il numero, anche un ampliamento a 30 non consentirebbe alla Lazio di inserirli tutti.

Lista over 22: Reina, Luiz Felipe, Hoedt, Akpa-Akpro, Vavro, Patric, Leiva, A. Pereira, D. Anderson, Luis Alberto, Escalante, Milinkovic-Savic, Marusic, Fares, Correa, Caicedo, Muriqi.

Lista over 22 formati in Italia: Acerbi, Parolo, Lazzari, Immobile.

Lista over 22 formati nel club: Strakosha, Cataldi.

Fuori lista: Proto, Radu, Bastos, Durmisi, Di Gennaro, Kiyine, Lulic.