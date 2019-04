Le pagelle del Bologna - Danilo leader della difesa. Bene Dijks e Poli

Fiorentina-Bologna 0-0

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Fiorentina-Bologna 0-0

Skorupski 6,5 - Pur rischiando qualcosa di troppo, alla fine della fiera è fra i migliori in campo. Quando la Fiorentina arriva al tiro, ci mette sempre una pezza.

Mbaye 6 - Gara tutto sommato positiva, anche se forse un pizzico troppo nervosa.

Danilo 6,5 - Leader della difesa, nel primo tempo annulla completamente Simeone. Bene anche nella ripresa, esperienza al servizio della squadra.

Lyanco 5,5 - Rischia tantissimo quando perde Muriel in area di rigore. Per sua fortuna il colombiano non si accorge di essere solo e calcia in maniera frettolosa.

Dijks 6,5 - Fra i migliori in campo. Lascia un solco sulla fascia, raddoppia sempre il portatore di palla. Prende un giallo pesante che lo costringerà a saltare la prossima sfida.

Pulgar 5,5 - In calo rispetto alle ultime uscite, complice anche un po' di stanchezza e qualche problemino fisico. (Dal 73' Dzemaili S.V)

Poli 6,5 - Tanta corsa, tanto agonismo. Insieme A Dijks è il migliore dei suoi. (Dal 78' Donsah S.V)

Orsolini 5,5 - Con un pizzico di coraggio in più probabilmente il Bologna avrebbe portato a casa la vittoria. Con la porta sguarnita ci mette un'infinità per calciare il pallone, favorendo il rientro di Lafont.

Soriano 5,5 - Meglio nel primo tempo, quando gioca fra le linee e prova a fare da collante fra attacco e centrocampo. Cala nella ripresa.

Sansone 5,5 - Dalla sue parti arrivano pochi palloni, non riesce a rendersi particolarmente pericoloso.

Palacio 5,5 - L'impegno è sempre garantito, ma oggi ha avuto davvero pochi palloni per potersi mettere in mostra. (Dall'81' Santander S.V)