Le pagelle del Bologna - Sansone è irresistibile. Dzemaili ispirato

© foto di www.imagephotoagency.it

NAPOLI-BOLOGNA 1-2 - 41' Llorente, 58' Skov Olsen, 80' Sansone.

Skorupski 6.5 - Tiene in vita il Bologna quando rischiava di affondare.

Tomiyasu 6 - Insigne nella prima parte di gara è difficilmente arginabile. Il giapponese è bravo a tenere la posizione e spingersi anche in avanti quasi mandando in rete Dzemaili.

Bani 6 - Come il reparto arretrato, finché il Napoli è forte dell'entusiasmo del vantaggio, gli attaccanti lo mandano in affanno. Dal pari in poi non si passa più.

Danilo 6 - Ingaggia un duello con Llorente, non molla l'osso, fa valere la sua esperienza.

Denswil 6 - Lozano gli fa passare brutti momenti nella prima parte di gara. Il pareggio di Skov Olsen dà coraggio la squadra o forse spegne gli avversari e lo stesso messicano, così l'olandese riesce a prendere le misure.

Poli 6 - Esperienza e polmoni, un gladiatore in campo, dà una mano recuperando palloni.

Medel 6 - Viene graziato una volta, poi rimedia un giallo che rischia di condizionarlo. Sostituito dopo il pari. (Dal 62' Svanberg 6 - Prospetto interessante, si mette in mostra con qualche spunto degno di nota).

Orsolini 5 - Decisamente poco ispirato: nessuno spunto, non riesce a saltare mai l'uomo. Bocciato dopo il primo tempo. (Dal 46' Skov Olsen 6.5 - Sceglie uno stadio e un'occasione non da poco per il suo primo gol italiano. Si fa trovare al punto giusto, al momento giusto. E la sua rete cambia la storia della partita).

Dzemaili 7 - Sfiora il gol dell'ex con una splendida girata, fa girare la squadra, infine indovina il corridoio perfetto per mandare in rete Sansone.

Sansone 7.5 - Al piccolo trotto nel primo tempo, la ripresa è un continuo crescendo dove a tratti è irresistibile. Dai suoi piedi l'azione del gol del pareggio, approfitta delle defaillances della difesa azzurra e sfiora in più di un'occasione il sorpasso. E alla fine lo trova al termine di un'azione che parte da un suo recupero.

Palacio 6.5 - 37 anni e non sentirli. Sgusciante, smaliziato, tiene in apprensione un peso massimo della difesa come Koulibaly. I suoi tagli e le sue sponde sono preziosissime. (All'85' Destro sv).