Le pagelle del Napoli - Mertens, che spreco. Da Maksimovic si sfonda

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

NAPOLI-BOLOGNA 1-2 - 41' Llorente, 58' Skov Olsen, 80' Sansone.



Ospina 5.5 - Incolpevole sulla seconda rete, ma non irreprensibile in occasione del pareggio.

Maksimovic 5 - Dopo il pari prova a sganciarsi rendendo la sua corsia a dir poco vulnerabile. Il Bologna sfonda dalle sue parti. Sansone trova il pertugio per avviare il pari, poi va ripetutamente vicino al gol, fino a trovarlo. E nell'occasione perde il pallone sanguinoso del sorpasso. Non è aiutato a dovere ma nel complesso la prova è un disastro.

Manolas 5.5 - Ci mette qualche pezza ma anche lui va in grossa difficoltà nel secondo tempo non riuscendo ad evitare l'inserimento vincente di Sansone in occasione del secondo gol.

Koulibaly 5.5 - Serata in cui gira tutto storto e tutto viene vanificato. Salva su Palacio, ma Skov Olsen è appostato ad appoggiare in rete; serve un bell'assist a Llorente, il gol viene annullato per fuorigioco. E in mezzo viene infilato dal filtrante di Dzemaili.

Di Lorenzo 5 - Orsolini non lo impensierisce, cambia tutto con l'ingresso di Skov Olsen che lo punisce non appena lo dimentica. E da lì comincia la discesa.

Fabian Ruiz 5.5 - Rischia di regalare un gol a Dzemaili. Riprende fiducia e comincia a ricamare, salvo poi precipitare nuovamente.

Zielinski 5.5 - Perde lucidità dopo il pari bolognese, dove per cercare di aiutare la squadra a riportarsi avanti prova la conclusione senza mai impensierire Skorupski.

Elmas 6 - Non demerita come mezzala mostrando buona qualità. Avrebbe anche un'occasione davanti al portiere ma Lozano non coglie l'attimo nel servirlo. (Dal 65' Mertens 5 - Entra e subito sfiora il gol. Se ne divora successivamente uno)

Insigne 6 - Confeziona l'illusorio vantaggio con una bella azione personale. Sembra in serata di grazia, palla al piede è imprendibile e si lascia andare anche a un esaltante coast to coast. Dopo l'inaspettato 1-1 si inceppa anche lui.

Lozano 5.5 - Parte bene, segna anche un gol annullato per fuorigioco. Ma la sua velocità è una costante minaccia per i bolognesi ed è bravo a portarsi a spasso gli avversari in occasione del gol, agevolando Insigne alla conclusione. Nella ripresa dopo il gol del pari del Bologna cala e non aiuta un Maksimovic in qualche occasione in difficoltà. (Dall'82' Younes sv).

Llorente 6 - In astinenza da più di due mesi, anche per il poco spazio avuto fin qui, lo spagnolo scalpita e chiede più spazio. Ancelotti lo accontenta, lui lo ripaga con un gol da centravanti vero: tap in su ribattuta del portiere. Per il resto prova generosa, lotta fino all'ultimo secondo trovando anche il pari, annullato per fuorigioco.