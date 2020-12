Le pagelle del Cagliari - L'Uomo Cragno non basta ai rossoblu, Sottil trova un gran gol

CAGLIARI-INTER 1-3

Marcatori: 42’ Sottil (C), 77’ Barella (I), 84’ D’Ambrosio (I), 90+4’ Lukaku (I)

Cragno 6.5 - Primo tempo fuori dal possibile per il portiere del Cagliari che compie sei parate una più difficile dell’altra: salva il Cagliari in ogni modo possibile, ma ha però colpe sui primi due gol dell’Inter: nel primo respinge male al limite dell’area, nel secondo si fa staccare nell’area piccola.

Faragò 6.5 - Inizia faticando contro Perisic tant’è che prende subito un giallo per un intervento in ritardo. Nonostante l’Inter spinga tanto lui sale con l’andare del match, proponendosi con continuità e partecipando alla manovra che porta al gol di Sottil. Dal 68’ Klavan 5.5 - Entra e si perde D’Ambrosio nel finale, per il gol che vale il 2-1.

Carboni 5.5 - Con Lukaku fa grandissima fatica, con il belga che si gira come vuole e sfrutta il suo fisico come perno. Un paio di buone respinte di testa ma gara in apnea. Dall’89’ Simeone sv

Walukiewicz 6 - Rispetto a Carboni regge meglio l’impatto fisico contro Lukaku, ed è molto bravo nei tempi di anticipo. Invalicabile di testa, legge sempre bene i cross dell’Inter.

Lykogiannis 6 - Dalla sua parte Darmian attacca tantissimo, e lo stesso Sanchez si allarga molto spesso nella sua zona. Tanta fatica per arginare la manovra nerazzurra, si fa vedere con continuità in avanti mettendo qualche cross insidioso.

Rog 6 - Ruvido quando necessario, è importante per tamponare la manovra nerazzurra che attacca con molti uomini. Efficace grazie alla sua forza nelle gambe e dinamismo.

Marin 5.5 - Divorato dal centrocampo dell’Inter, il centrocampista dei sardi non riesce ad entrare bene in partita, travolto dall’intensità del centrocampo nerazzurro.

Zappa 6 - Avvio timido, si scioglie a lungo andare. Suo il cross che porta al gol di Sottil, e sempre sua la palla coi giri giusti che Pavoletti non riesce a spingere in porta.

Joao Pedro 5.5 - Il più in ombra dei sardi, fa tanta fatica a lavorare tra le linee, schermato tra Barella e un ottimo De Vrij. Fa tanto lavoro spalle alla porta, ma gli manca il guizzo.

Sottil 7 - Un gol che ricorderà per molto tempo, con una grande coordinazione e splendida precisione. L’esterno ex Fiorentina inoltre spinge con convinzione sulla fascia di sinistra, mettendo in difficoltà Darmian. Esce stremato. Dal 67’ Nandez 5.5 - Al rientro dopo molto tempo, l’uruguaiano non riesce ad entrare bene in gara, nel momento più difficile per i suoi.

Pavoletti 6 - Tanta lotta e un buon lavoro spalle alla porta, “Pavoloso” si divora un gol facile per uno come lui nel finale di primo tempo. Ha però il merito di servire la sponda che porta al gol di Sottil. Lotta tanto ma non basta. Dal 73’ Cerri 5 - Entra bene in partita ma poi si divora il 2-2 tentando una finezza d’esterno.

All. Di Francesco 6 - Il suo Cagliari la incarta benissimo per 70 minuti ma si scioglie come neve al sole nel finale.