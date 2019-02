Le pagelle del Chievo - Non basta Super Sorrentino, Depaoli sprecone

Udinese-Chievo 1-0 (85' Teodorczyk)

Sorrentino 6,5 - Para il parabile e pure l'ennesimo calcio di rigore della sua carriera. Purtroppo per lui e per il Chievo, però, la sua prova da Supereroe non basta neanche a portare a casa almeno un punto.

Depaoli 5 - Il peggiore insieme a Djordjevic. Non tanto per la prestazione, comunque insufficiente, quanto per il clamoroso errore sotto porta di inizio gara (Dall'89' Pucciarelli sv).

Bani 6,5 - Guida la difesa con grande equilibrio, annullando sia Lasagna che Okaka.

Barba 6 - Positivo come l'altro centrale gialloblù: puntuale negli interventi e quasi impossibile da superare.

Jaroszynski 5,5 - Spinge poco a sinistra e non è troppo preciso al momento della costruzione di gioco.

Leris 6 - Prestazione sicuramente sufficiente per il giovane centrocampista, che abbina quantità e qualità in mediana (Dal 74' Schelotto 6 - Di Carlo lo getta nella mischia nel finale per provare a rompere l'equilibrio del match. E l'italo-argentino riesce subito a impegnare Musso con un bel tentativo).

Rigoni 6 - Come Leris, non è certo andato male in mezzo al campo. Lui e il Chievo oggi avrebbero meritato qualcosa in più a livello di risultato.

Hetemaj 6 - Indispensabile sia in fase di possesso che di non possesso. I gialloblù prendono per larghi tratti il sopravvento anche grazie a lui.

Giaccherini 6,5 - È tra i migliori del Chievo, sempre al centro del gioco e più volte pericoloso nei pressi della porta avversaria.

Stepinski 5,5 - Poco cercato e poco incisivo, dal talento polacco oggi ci si poteva aspettare sicuramente dell'altro (Dal 70' Meggiorini 6 - Entra in campo con lo spirito giusto, costruendo le due occasioni più importanti del Chievo nella ripresa. Musso, però, è bravo a dirgli di no).

Djordjevic 5 - Poco e niente in attacco, poi il colpo - probabilmente involontario - al volto di Pussetto in area. Un'ingenuità che costa ai suoi la quattordicesima sconfitta in Serie A.