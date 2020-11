Le pagelle del Cluj - Debeljuh sfortunato, Balgradean rende il passivo meno amaro

Risultato finale Cluj-Roma 0-2 (49' aut. Debeljuh, 67' rig. Veretout)

Balgradean 6.5 - Nulla può sulle due reti subite, ma con un paio di interventi riesce a limitare un passivo che, senza di lui, sarebbe stato peggiore.

Susic 5.5 - Dalla sua parte la Roma spinge molto con Bruno Peres, il brasiliano lo mette in difficoltà costringendolo a rimanere basso e a correre spesso all'indietro. Una serataccia per lui

Manea 6 - Borja Mayoral prima e Dzeko poi sono clienti decisamente scomodi. Si difende come può concedendo il minimo sindacale agli attaccanti giallorossi

Burca 5.5 - Cerca di dire la sua usando il fisico e l'esperienza, ma le iniziative giallorosse lo mettono spesso in difficoltà rendendo la sua serata particolarmente complicata.

Camora 6 - Ordinato e diligente, cerca di farsi vedere in avanti con un paio di cross interessanti. E' uno degli ultimi a mollare.

Djokovic 5.5 - Morde la caviglie di chiunque passi dalle sue parti e cerca di impostare il gioco prendendo palla fino al limite della propria area di rigore. La pressione giallorossa, soprattutto nel secondo tempo, lo mette in difficoltà facendogli perdere un paio di palloni in maniera sanguinosa.

Itu 5.5 - Si piazza in mediana cercando di rompere il gioco giallorosso, ma senza grandi risultati. Rimedia un'ammonizione che lo condiziona e Petrescu lo toglie dal campo anche per non rischiare di rimanere in 10. Dal 51' Chipciu 5.5 - entra per dare fosforo al centrocampo, ma il suo ingresso coincide con il risveglio giallorosso rendendo il suo compito più complicato dal previsto.

Rondon 5 - Petrescu lo schiera nei tre dietro l'unica punta con il preciso intento di sfruttare la sua capacità di inserimento e la sua velocità sulla destra. Quella pensata dal tecnico romeno, però, rimane solo un'intenzione che in partita non trova mai applicazione.

Puan 5.5 - E' il trequartista centrale alle spalle di Debeljuh, colui che dovrebbe assistere l'attaccante servendo il pallone decisivo. Questo, purtroppo per i romeni, non avviene mai. - Dal 71' Carnat 5.5 - Incidere con il risultato già compromesso era praticamente impossibile. Lui ci prova anche, ma senza riuscirci.

Pereira 5.5 - Evanescente, non riesce mai ad accendere la scintilla nella metà campo avversaria. Finisce per spegnersi definitivamente con l'andare del match.

Debeljuh 5.5 - Nel primo tempo l'unica conclusione verso lo specchio della porta avversaria è la sua, ma è nella ripresa che viene colpito dalla sfortuna deviando il cross di Veretout alle spalle del proprio portiere. Un errore che pesa sul giudizio finale. Dal 70' Vojtus 5.5 - entra in campo nel momento peggiore e non riesce a dare il proprio contributo alla causa