Le pagelle del Lecce - Calderoni, che sventola! Farias cambia la partita

MILAN-LECCE 2-2

(20' Calhanoglu, 81' Piatek; 62' Babacar, 90'+2 Calderoni)

Gabriel 5,5 - Il (gran) tiro di Calhanoglu s'infila sul suo palo. Prima e dopo, risponde presente su Leao, lo stesso Calha e Suso. Non può molto su Piatek.

Meccariello 5 - Adattato al ruolo di terzino, soffre la spinta di Hernandez e anche Leao quando si allarga dalle sue parti.

Rossettini 5,5 - Il migliore dei tre marcatori della difesa di Liverani, qualche colpa sul gol di Calhanoglu è anche sua.

Lucioni 5 - Come il collega qui sopra, troppo morbido in occasione dell'1-0. In generale, non trasmette la consueta sensazione di sicurezza al reparto e rischia anche qualcosa.

Calderoni 7 - Può una sventola di sinistro da fuori meritare da sola un 7? Certo che sì. Perché la partita sembrava persa e il pareggio è tutto merito suo, di quel bolide che fredda Donnarumma in pieno recupero. Fino al 92' qualche sbavatura e altre cose buone. Ma premiamo la bellezza.

Majer 5,5 - In un Lecce molto impreciso nella prima parte di gara, può vantare un incredibile 96% di riuscita dei passaggi. Non è tutto oro quel che luccica: molto irruente, non dà la continuità che serve per contrastare la mediana rossonera. (Dal 64' Petriccione 6,5 - Un bel passo avanti, come tutto il Lecce nel secondo tempo. Dal suo cross nasce il rigore).

Tachtsidis 6 - Qualche bella iniziativa, qualche errore di troppo, a tratti impreciso. Merita la sufficienza, comunque.

Tabanelli 5,5 - Non riesce a liberarsi per i suoi consueti inserimenti, soffre il centrocampo avversario. E Calhanoglu lo salta con eleganza sul 2-1.

Mancosu 6 - La bella rovesciata del secondo tempo avrebbe meritato maggior fortuna, anche se forse lasciare il pallone a Babacar sarebbe stata un'idea migliore. Non mette in crisi gli avversari, ma asseconda la rinascita dei suoi.

Babacar 6,5 - Più che un suo errore, il rigore fallito è merito di Donnarumma. Lesto nel ribadire in rete, fa a spallate con la difesa rossonera: spesso perde, ma ci sta. (Dall'82' Lapadula s.v.).

Falco 4,5 - Ci rimettiamo a Liverani, che passa buona parte del primo tempo a richiamarlo e poi lo lascia negli spogliatoi dopo l'intervallo. Forse anche troppo severo, il tecnico salentino, ma è vero che il talento di Pulsano questa sera non si è acceso. (Dal 46' Farias 6,5 - Senza gol, senza assist, cambia il volto del Lecce. Più ficcante del compagno, sprinta e scappa, mette finalmente in difficoltà la difesa del Milan).