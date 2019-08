Le pagelle del Lecce - Difesa da registrare. Falco, che esordio!

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Gabriel 5,5 - Subisce tre reti con dei tiri dalla distanza. Non trattiene la conclusione di Lautaro, permettendo a Lukaku di segnare il più facile dei gol.

Rispoli 5 - In costante difficoltà sulla spinta di Asamoah e il dinamismo di Sensi. Non viene aiutato dai compagni, ma la prima è da dimenticare. (Dal 72' Benzar 6 - Entra a risultato già ampiamente compromesso, non si fa notare molto. Da rivedere).

Rossettini 5,5 - Mette una pezza come può, soprattutto sulle palle inattive. Quando Lautaro e Lukaku mettono il turbo, però, va in difficoltà.

Lucioni 5,5 - Serata difficile per il difensore centrale dei giallorossi. Lukaku è un cliente complicato da gestire e ha voglia di presentarsi bene ai suoi nuovi tifosi. Il belga gli va via in più di una circostanza.

Calderoni 6 - Forse il migliore della difesa salentina. Contiene piuttosto bene Candreva, che arriva solo poche volte al cross. Anche in impostazione non sfigura.

Petriccione 5,5 - Esordio difficile per uno dei migliori centrocampisti della scorsa Serie B. Sensi è in serata di grazia e fa perdere spesso le tracce. (Dal 64' Mancosu 5,5 - Non riesce a dare la scossa, ma il risultato era già in cassaforte per i nerazzurri).

Tachtsidis 5,5 - Grande tecnica e visione di gioco, ma i guai cominciano quando gli avversari arrivano a gran velocità. Il regista greco non riesce a tenere il passo dei dirimpettai.

Majer 5,5 - Buon primo tempo, dove mostra tutte le sue qualità e duetta bene con Falco e le punte. Poi cala alla distanza.

Falco 6,5 - Il migliore per distacco della squadra ospite. Spesso imprendibile tra le linee, sempre pericoloso palla al piede. Un paio di slalom fanno impazzire la difesa nerazzurra. (Dal 65' Farias 4,5 - La sua partita dura 10 minuti, giusto il tempo di un brutto fallo a centrocampo e di un'espulsione).

Lapadula 6 - Tanto movimento, molto generoso. Sfiora il gol nel primo tempo con un pallonetto dopo un'uscita avventata di Handanovic. Tiene sempre in apprensione la difesa di casa.

La Mantia 5,5 - Pochi palloni giocabili. Partecipa alla manovra della squadra cercando di aprire spazi con i suoi movimenti, ma non impensierisce mai Handanovic.