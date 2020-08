Le pagelle del Manchester City - De Bruyne devastante, Jesus segna e fa segnare

vedi letture

MANCHESTER CITY-REAL MADRID 2-1 - 9' Sterling, 28' Benzema, 69' Gabriel Jesus

Ederson 6 - Quando c'è da parare risponde presente. Rischia un po' palla al piede. Non può nulla sul gol di Benzema.

Walker 7 - Terzino tenuto basso a tenere a bada Hazard. Deciso e tempestivo negli interventi, dalle sue parti non si passa mai.

Fernandinho 5.5 - Balla con Benzema, che è un giocatore di classe immensa e spesso gli va via.

Laporte 6 - Più efficace di Fernandinho, tiene meglio la posizione

Cancelo 6.5 - Esce fuori dopo mezz'ora, prendendo sempre più coraggio e divenendo di fatto un attaccante aggiunto. Presente in fase d'appoggio e di conclusione, anche se l'utilizzo del solo destro lo costringe sempre ad accentrarsi.

De Bruyne 7 - Centrocampista totale, straordinario. Sradica palloni in mezzo al campo, li lavora, suggerisce, conclude in porta. Pericoloso sempre, comunque e dovunque.

Rodri 6.5 - Schermo davanti alla difesa, col suo fisico e visione di gioco è fondamentale a dare equilibrio. (Dall'89' Otamendi sv).

Gundogan 6.5 - Dargli la palla è come mettere i soldi in banca. Bene sia in appoggio che in fase di contenimento.

Foden 5.5 - Tanto spirito di sacrificio ma poca consistenza. Qualche passaggio sbagliato di troppo, contrasti persi e una palla gol sbagliata che poteva pesare. (Dal 67' Bernardo Silva 6 - Col Real costretto ad attaccare per recuperare la sua velocità ed estro sono importanti a mettere in crisi gli avversari).

Sterling 6.5 - Ha il merito di essere al posto giusto al momento giusto dopo 9 minuti. E fa un gran lavoro di pressing. (Dall'81' David Silva sv).

Gabriel Jesus 7 - Sciabola e fioretto, pressa e ruba palloni, serve assist e finalizza come un Inzaghi dei tempi d'oro. Fondamentale apporto alla vittoria.

Allenatore Pep Guardiola 7 - Sceglie di non gestirla, sceglie di aggredire da subito, sfruttando i punti deboli di una difesa avversaria che senza Ramos perde tantisismo. Lettura perfetta della partita.