Le pagelle del Milan - Bennacer superlativo, Dalot fa il Théo Hernandez

MILAN-SPARTA PRAGA 3-0 - 24' Díaz, 57' Leão, 67' Dalot

Tatarusanu 6 - Dopo la serata no contro la Roma ha l'opportunità di rifarsi. Non ci riesce, ma solamente perché lo Sparta Praga non lo impegna praticamente mai.

Calabria 6.5 - Dall'inizio della stagione ha riposato solo contro il Celtic e per lui è importante dosare le energie. La serata lo permette e infatti non osa più di tanto, pur giocando con autorevolezza. (Dal 68' Conti sv).

Kjaer 6.5 - Poco lavoro e quando lo Sparta osa provarci i giocatori sono stoppati sul nascere dal danese.

Romagnoli 6.5 - Come per Kjaer anche il capitano gioca con disinvoltura, venendo quasi mai messo in difficoltà dalle velleità avversarie. (Dall'81' Duarte sv).

Dalot 7 - Dopo l'esordio quasi "scolastico" col Celtic, sforna una prestazione super contro lo Sparta. A sinistra per far rifiatare Théo Hernandez fa, di fatto, il Théo Hernandez: nel senso che quando parte non lo fermi, inoltre come il francese dimostra di saper far segnare (addirittura di trivela, come il connazionale Quaresma che con poca fortuna giocò nei cugini nerazzurri) e anche di segnare. Pioli ha un titolare aggiunto in più.

Bennacer 7.5 - Un signor centrocampista. La palla a lui è come in banca, calibra il sinistro col contagiri e i suoi cambi di gioco portano sempre a qualcosa di concreto: lancia Ibra nell'azione del rigore, dà il la al 2-0 e serve l'assist del 3-0. (Dall'81' Kessié sv).

Tonali 6.5 - Gioca con maggior sicurezza, si abbassa spesso a lavorar palloni e si fa vedere anche in fase di appoggio nella manovra offensiva. Quasi manda in gol Leao con un bel filtrante, spreca un possibile gol non dando la giusta forza al pallone. Ma la prestazione è ben più confortante rispetto a una settimana fa.

Castillejo 6 - Una partita in discesa praticamente dal calcio d'inizio. Ma non ne approfitta e infatti il suo apporto alla manovra offensiva è senz'altro inferiore rispetto al connazionale Brahim.

Brahim Diaz 7 - Se avesse la continuità sarebbe un crack. È molto giovane (21 anni) e può diventarlo. Palla al piede dà la sensazione di poter inventare qualcosa. Con Ibra parla lo stesso linguaggio e il gol infatti è confezionato dalla premiata coppa. Un bravo allo spagnolo per aver innescato l'azione, rubando palla al difensore avversario.

Krunic 6 - La sorpresa positiva della partita contro il Celtic, stasera è messo in ombra da molti compagni di squadra. Lavoro oscuro, ma che garantisce ad esempio a Dalot di potersi involare in più di un'occasione nell'area avversaria. (Dall'88' Maldini sv).

Ibrahimovic 6 - Sbaglia un altro rigore, esecuzione sbagliata. E poteva chiudere la partita al 45'. Capita anche ai migliori. Gioca metà partita e la sua sola presenza mette il panico fra i cechi: fa salire i trequartisti, duetta con Brahim nell'azione che vale l'1-0 e si procura anche la massima punizione. (Dal 46' Leao 6.5 - Ad ogni partita è sempre più convincente. Non sarà mai Lewandowski per freddezza, ma è notevole per gli inserimenti nell'area avversaria e dopo aver sprecato una facile occasione, alla seconda chance la butta dentro).