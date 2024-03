Le pagelle del Milan - Leao fa un altro sport, Pulisic una sicurezza. Tomori ingenuo

Risultato finale: Slavia Praga - Milan 1-3 (3-7 aggregato)

Maignan 6,5 - Prima di uscire dal campo per un problema al ginocchio destro fa in tempo a salvare il risultato con un miracolo compiuto con la gamba infortunata su Chytil, murato a pochi metri dalla porta. Dal 21' Sportiello 6 - Ordinaria amministrazione. Sul gol può solo provare a buttarsi e pregare.

Calabria 6,5 - Non si vede troppo nel primo tempo, però merita un voto positivo perché è lui che si procura il rosso di Holes che mette in discesa la gara dopo un inizio complicato per il Milan. Dal 46' Kalulu 6 - Praticamente mai impegnato in fase difensiva, spinge anche poco perché il Milan decide di inserire il pilota automatico e gestire il vantaggio.

Gabbia 6 - Non sbaglia una partita da... quando era al Villarreal. Pulito negli interventi, sicuro in impostazione e con buona personalità: Pioli ha ormai da tempo trovato un nuovo titolare. Peccato per il giallo, ma la sua chiusura era nettamente sul pallone.

Tomori 5,5 - Unico insufficiente di serata. Sullo 0-0 perde il duello con Chytil in area e solo Maignan lo salva, successivamente, da diffidato e a qualificazione acquisita, si fa ammonire e si priva del quarto di finale di andata. Ingenuo. Dal 46' Thiaw 6 - Un po' molle sul gol, ma è più bravo Jurasek che colpevole lui.

Theo Hernandez 7 - Avvio non semplicissimo, poi mette la quinta e per gli altri è dura. Il motorino francese entra nel primo gol e fornisce l'assist per il secondo dopo un triangolo con Leao. Imprendibile e troppo superiore ai suoi avversari.

Adli 6 - Fino al 20' la sua serata ha tutti i presupposti per diventare difficile, ma con lo Slavia Praga in 10 amministra il gioco senza difficoltà all'interno di un match dominato dal Milan.

Musah 6 - Scelto al posto di Reijnders per dare un briciolo di fisicità in più al Milan, non c'è neanche bisogno di tanto sforzo. La partita è controllata sempre dal Milan, che in 11 contro 10 non ha pressione degli avversari. Per lui oggi è una passeggiata.

Pulisic 7,5 - Sbaglia un gol davanti alla porta, ma si rifà sbloccando il match con un gol che è un misto di classe, lucidità e intelligenza. Sfrutta la sua velocità per superare gli avversari in dribbling, appoggia a Leao il pallone prima che il portoghese inventi lo 0-3. Ancora una volta si dimostra una sicurezza per Pioli. Dl 63' Chukwueze 6 - Entra, ma tutto è già deciso. Si limita a partecipare alla festa.

Loftus-Cheek 7 - Quarto gol in quattro partite di Europa League e nono centro in stagione con la maglia del Milan. Oggi il gol è di quelli facili facili a pochi metri dalla porta sguarnita, ma ciò che conta è che in fase realizzativa il suo contributo sia evidente. I soliti inserimenti e i soliti strappi dimostrano che a livello fisico, almeno a questi livelli, ce n'è per pochi. Dal 76' Reijnders sv

Leao 7,5 - Quando sta bene fisicamente e mentalmente fa un altro sport rispetto a tutti gli altri: assist per Pulisic, triangolo con Theo Hernandez che avvia il raddoppio ed eurogol per lo 0-3. Sbaglia un gol non da lui sullo 0-0, ma poi si scatena e guardarlo è un piacere perché dribbla tutti ovunque e dovunque. Ha una marcia più.

Giroud 6 - Non è la sua serata nel senso che non è uno di quelli che si mette in mostra. Avrebbe anche l'occasione per segnare, ma sbaglia davanti a Stanek, mettendo fuori di piede e trovando la risposta del portiere di testa. Si guadagna comunque la sufficienza con il solito lavoro sporco e la solita bravura nel legare il gioco della squadra.

Stefano Pioli 6,5 - Il risultato, la qualificazione ottenuta e tante belle trame sono le buone notizie che si porta via da Praga, ma il suo Milan prima dell'espulsione di Holes aveva sofferto più del dovuto. Dopo è anche difficile commentare le sue scelte perché la superiorità è talmente evidente che l'1-3 sta anche stretto ai suoi.