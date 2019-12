Le pagelle del Milan - Pioli azzecca gli esterni: Conti muro, Theo bomber

Risultato finale: Parma 0, Milan 1.

Donnarumma 6 - Paratissima su Gervinho lanciato a rete in apertura di ripresa, ma il gioco era fermo. Null'altro da segnalare stasera.

Conti 7 - Ottima guardia su Gervinho, che non gli sfugge mai, ma in generale su ogni avversario presente nella sua zona: partita difensivamente perfetta.

Romagnoli 6 - Diversi i duelli ad alta quota con Kucka: ne vince gran parte, tenendo sempre lo slovacco lontano dalla zona di pericolo.

Musacchio 6 - Guardia attenta e senza sbavature sulle rare offensive centrali del Parma.

Theo Hernandez 7 - Appassionante il duello uno vs uno con Kulusevski: ottimo il suo apporto difensivo, ma offensivamente troppi i cross sprecati. Riscatta tutto col sinistro finale che decide la sfida.

Kessie 6 - Buon approccio alla gare, con diversi inserimenti importanti e un tiro pericoloso. Si spegne nella ripresa, così Pioli cambia. Dal 71' Krunic sv.

Bennacer 6 - Un passettino indietro rispetto alle recenti buone prove: la manovra del Milan spesso è tessuta da Bonaventura-Suso-Calhanoglu, mentre l'algerino rischia anche il rosso subito dopo essere stato ammonito.

Bonaventura 6 - Positivo negli inserimenti, continuo nella ricerca delle fasce e con Calhanoglu lo scambio di posizione funziona.

Calahnoglu 6 - Tante buone iniziative, ma anche diverse scelte sbagliate in fase di assist/finalizzazione. Il turco si conferma importante per il Milan, ma non ancora decisivo.

Piatek 5,5 - Molto attivo e volenteroso, ma non basta. Un guizzo nel primo tempo, giocato quasi interamente spalle alla porta, ma nessuna sensazione di pericolosità. Dal 64' Leao 6 - Un buon contropiede e poco altro nella sua mezz'ora in campo.

Suso 6 - Timidi segnali di risveglio, non accompagnati però dalla giusta continuità. Nella ripresa firma un tiro pericoloso e un buon assist, non sfruttato però a dovere dai compagni.