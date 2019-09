Le pagelle del Napoli - Altro show di Mertens. Bravi Elmas e Meret

© foto di www.imagephotoagency.it

Risultato finale: Napoli-Sampdoria 2-0

Meret 7 - Alla gara numero 30 in Serie A si conferma portiere di livello, tra i migliori della nuova generazione azzurra. Perfetto al 19esimo, quando a tu per tu con Rigoni copre nel migliore dei modi lo specchio della porta evitando un gol già scritto.

Di Lorenzo 6.5 - Cresce la fiducia, cresce il suo apporto offensivo. Rispetto alle prime uscite ha spinto di più sulla corsia destra e questa sera è anche risultato decisivo: suo l'assist per il gol di Mertens dopo 13 minuti.

Maksimovic 6 - Rimedia dopo una manciata di minuti un cartellino giallo che inevitabilmente condiziona la sua prestazione. Non sfigura, non eccelle.

Koulibaly 6 - Meglio rispetto alle prime due disastrose uscite, ma ancora un lontano parente dei difensore decisivo degli ultimi anni. Un paio di errori banali in impostazione, che per sua fortuna non hanno avuto conseguenze.

Mario Rui 6 - Meno propositivo e più impreciso rispetto a Di Lorenzo nel primo tempo. Nella ripresa cresce in attenzione e si rende protagonista di una ripresa impeccabile.

Callejon 6 - Con Di Lorenzo che gioca a tutta fascia si muove più da seconda punta (agendo nei pressi di Lozano) che da esterno destro nel centrocampo a quattro. Nella ripresa Audero gli nega la gioia del gol dopo una bella conclusione al volo.

Fabian Ruiz 5.5 - Un po' in appanno, troppo timido. Ha vissuto serate migliori al San Paolo.

Elmas 7 - Prestazione di personalità, il più attivo in mezzo al campo perché sempre presente sia quando c'è da impostare che da fare filtro. Dal 76esimo Insigne s.v. Entra bene in partita, nel finale in un paio di circostanze sfiora il gol.

Zielinski 6 - Attacca con insistenza la corsia di sinistra, ma difetta nella giocata risolutiva. Da lui ci si aspetta sempre lo straordinario.

Lozano 5.5 - Parte con fiducia, poi cala alla distanza e Ancelotti lo richiama in panchina quando è già uscito da tempo dalla partita. Dal 65esimo Llorente 6.5 - Entra benissimo in partita, lo fa fornendo una manciata di minuti dopo il suo ingresso l'assist per la rete del definitivo 2-0.

Mertens 7.5 - Risolutivo, ancora una volta. Si muove con disinvoltura tra le maglie della difesa blucerchiata e punge gli avversari (per due volte) nei momenti decisivi del match. Dall'80esimo Younes s.v.