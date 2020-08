Le pagelle del Napoli - Koulibaly, che serataccia! Insigne stringe i denti ed è il migliore

Ospina 5,5 - Sui gol blaugrana non ha particolari responsabilità. Ma la serata resta decisamente complessa, visto che Messi e compagni arrivano da tutte le parti soprattutto nella prima ora di gioco

Di Lorenzo 6 - Dalle sue parti c'è Griezmann, non proprio il più scarso degli attaccanti. Se il francese non crea particolari pericoli il merito è soprattutto suo e della sua partita fatta di attenzione e ordine tattico

Manolas 6 - Tiene per quel che può. Vince il ballottaggio con Maksimovic e gioca una partita pulita, senza particolari errori diretti

Koulibaly 4,5 - Primo tempo da incubo. Si fa saltare da Messi in occasione del 2-0 (non solo lui) e abbatte la Pulce regalando il rigore che porta il risultato sul 3-0. Nella ripresa si notano le scorie mentali del precedente blackout

Mario Rui 5 - Sulla falsa riga di Koulibaly. Messi lo fa spesso e volentieri impazzire. Partecipa al "ballo di gruppo" sul 2-0 della Pulce, si fa saltare secco sul raddoppio dell'argentino. Fortuna per lui che l'arbitro Cakir e il VAR annullano per un leggerissimo tocco di mano. Migliora nel secondo tempo

Fabian 5 - Lento, timido e a tratti compassato. Lo spagnolo, che tanto piace ai blaugrana, non è in serata e soffre tremendamente le transizioni veloci dei padroni di casa (dal 79' Elmas sv)

Demme 5 - Non fa filtro, almeno non quanto servirebbe contro l'indemoniato Barça del primo tempo. In costante difficoltà, sostituito all'intervallo (dal 46' Lobotka 6 - A differenza del compagno di reparto, riesce a dare maggiori geometrie e tempi migliori al centrocampo azzurro)

Zielinski 5 - Non ha mai lo spunto decisivo e anche in copertura soffre tremendamente gli assalti blaugrana. Manca la sua qualità (dal 70' Lozano 6 - All'inizio è timido, poi prende coraggio e mette in mostra un paio di spunti interessanti)

Callejon 5 - Lo versione fantasma dello spagnolo, nell'ultima partita con la maglia del Napoli. Mai in partita, tocca pochissimi palloni e non è mai pericoloso (dal 70' Politano 6 - Col Barça sulle gambe, la sua velocità potrebbe fare la differenza. Qualche spunto interessante, anche se manca l'affondo decisivo)

Mertens 6 - Partita di sofferenza in mezzo a Lenglet e Piqué. Lui comunque non si tira indietro, colpisce un palo a inizio gara e si conquista il rigore per la rete di Insigne

Insigne 6,5 - Stringe i denti e recupera il big match che può valere la stagione. Ci prova come può, non solo col gol su rigore a fine primo tempo che tiene in vita le speranze del Napoli (dal 79' Milik 6,5 - E' vero che entra in campo col Barcellona stanchissimo. Ma trova un gol (annullato) e si crea almeno un altro paio di buone occasioni per segnare)