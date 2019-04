Le pagelle del Napoli - Sorride Koulibaly, Milik sale a quota 20 in stagione

© foto di www.imagephotoagency.it

Risultato finale: ChievoVerona-Napoli 1-3

Ospina 6 - Spettatore non pagante, la prima conclusione arriva al 90esimo con Cesar che lo beffa con un colpo di testa.

Hysaj 6 - Gioca più da difensore centrale che da terzino e lo fa senza grinze. Anche perché l'attacco del Chievo è tutt'altro che irresistibile.

Chiriches 6 - Rientro soft: la sua seconda gara da titolare in questo campionato, la prima in cui ha giocato per più di un tempo. Partita senza affanni né infortuni.

Koulibaly 7.5 - Trova il suo primo gol in questa Serie A e lo fa dopo un quarto d'ora con un colpo di testa facile facile. Nessun affanno in fase difensiva e a dieci dallo scadere anche la gioia della prima personale doppietta in carriera.

Ghoulam 6 - Col Napoli quasi sempre in controllo del pallone, gioca più sulla linea dei centrocampisti che su quella dei difensori: prestazione discreta in fase di spinta.

Callejon 6 - Dopo un primo tempo soporifero, nella ripresa attacca con maggiore insistenza. E al 71esimo va anche vicino al gol. Dall'81esimo Verdi s.v.

Zielinski 6 - Da un suo spunto nasce il gol dello 0-2. Partita congeniale alle sue caratteristiche, col Chievo che non riparte quasi mai.

Fabian Ruiz 6 - Contro un Chievo sottoritmo difficile giudicare la prestazione del centrocampista spagnolo, che controlla il centrocampo pur giocando senza mai accelerare. Dal 73esimo Younes 6 - Un paio di guizzi per provare a rendere nel finale il risultato ancor più rotondo.

Insigne 6 - Qualche buono spunto, ma non è ancora brillante come nei migliori momenti di forma. Dal 67esimo Allan 6 - In campo a risultato già segnato, ha messo minuti nelle gambe in vista del match di giovedì.

Mertens 6.5 - Partecipa attivamente ai gol del Napoli, buona vivacità offensiva giocando più da rifinitore che da centravanti.

Milik 7 - Venti gol in stagione, 17 in Serie A. Anche oggi al Bentegodi l'attaccante polacco ha confermato il buon feeling con il gol.