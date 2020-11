Le pagelle del Napoli - Stasera il peggior Lozano. Ibrahimovic ha scalato il K2

NAPOLI-MILAN 1-3 - 0' Ibrahimović, 54' Ibrahimović, 63' Mertens, 90'+5 Hauge

Risultato finale: Napoli-Milan 1-3

Meret 5.5 - Vince il ballottaggio con Ospina ma incassa due gol da Ibrahimovic sui quali non ha grosse colpe. Manona troppo morbida, invece, sulla conclusione vincente di Hauge.

Di Lorenzo 4.5 - Paga a caro prezzo l'errore sull'azione che porta al raddoppio del Milan, si ripete anche sul gol del definitivo 1-3. Nel primo tempo è troppo timido, e questo permette al Milan di comandare da quelle parti soprattutto con Theo Hernandez.

Manolas 5 - Sul secondo gol del Milan perde l'uno contro uno con Rebic, che gli va via nello stretto e serve un assist al bacio per Ibrahimovic. Anche sulla rete del definitivo 1-3 non riesce a contenere il diretto marcatore, che in quel caso è Hauge.

Koulibaly 5 - Dovrebbe contenere Ibrahimovic ma ne esce sconfitto. Anche il K2 è montagna facile da scalare per questo Zlatan.

Mario Rui 6 - Movimenti opposti, risultato identico: sui due gol rossoneri Ibrahimovic riesce a beffare Koulibaly e il portoghese, che riscatta parzialmente la rivedibile prestazione difensiva con l'assist per la rete di Mertens.

Fabian Ruiz 5.5 - Gioca tanti palloni ma non riesce mai a fare la differenza tra le linee, né con una verticalizzazione né con un inserimento. Dal 90esimo Elmas s.v.

Bakayoko 5.5 - Tra i migliori del Napoli, al netto di una espulsione rivedibile soprattutto per il primo giallo che però lascia il Napoli in dieci nel momento decisivo della partita. La rete di Mertens nasce da una sua palla intercettata sulla trequarti avversaria.

Lozano 4.5 - Il peggiore dei 22 partiti dal primo minuto, forse la sua peggiore prestazione della stagione. Impreciso anche nei passaggi più semplici, non riesce in alcun modo a contenere Theo Hernandez in fase di non possesso e non a caso proprio da una sgroppata dello spagnolo senza pressione nasce l'assist per il gol che sblocca il match. Dal 56esimo Zielinski 6 - Entra e dopo una manciata di minuti innesca Mario Rui per il gol dell'1-2. Buono il suo impatto con la partita.

Politano 6 - Il migliore attaccante del Napoli, anche se a segnare poco dopo l'ora di gioco è Dries Mertens. L'unico sembrato davvero in condizione e capace di mettere in difficoltà la difesa del Milan. Dal 69 Petagna 5.5 - Prova a dare peso all'attacco del Napoli, si dà da fare e al 93esimo ha l'occasione per pareggiare i conti: da ottima posizione, però, centra Donnarumma.

Insigne 5.5 - Dopo la gigantesca parentesi in Nazionale è tornato a Napoli con una prestazione troppo ordinaria: perfetto Calabria in marcatura.

Mertens 6 - Appena ne ha la possibilità trova il gol, perché chi ha superato il record di Maradona quella occasione non può sbagliarla. Però, nel complesso, non ha convinto come vertice alto del 4-2-3-1: servirebbe in quella zona di campo un attaccante in grado di attaccare la profondità, sarebbe servito Osimhen...

Gennaro Gattuso 5 - Sceglie Mertens per sostituire l'infortunato Osimhen ma la scelta non paga. Non riesce ancora a trasmettere al Napoli la mentalità da grande squadra, quella che servirebbe per non perdere la lucidità ogni volta che i suoi ragazzi sono costretti a ribaltare una situazione di svantaggio.