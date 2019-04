Le pagelle del Parma - Kucka illude, poi Sepe salva il risultato

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Risultato finale: Chievo-Parma 1-1

Sepe 6 - Può fare poco sui due gol di Meggiorini - il primo non convalidato - ma è bravo a farsi trovare pronto sulla conclusione di Barba. Con quell'intervento tiene in piedi la sua squadra, evitando la beffa.

Gazzola 5,5 - Non spinge in modo eccezionale, ma anche quando deve ripiegare fa fatica. Soprattutto nel corso della seconda frazione di gara. (Dal 79' Sprocati sv - Pochi minuti trascorsi in campo per incidere).

Iacoponi 5,5 - Ha offerto prestazioni migliori, il difensore crociato che nel pomeriggio del Bentegodi non riesce a tenere imbattuta la sua difesa. Perde Meggiorini in occasione dell'1-1.

Bruno Alves 6 - Prestazione positiva, quella del portoghese, e non è una novità. Prova a metterci lo zampino anche nei pressi dell'area avversaria, questa volta senza riuscirci.

Bastoni 6 - Poco impegnato nel primo tempo, nel quale sfiora anche il gol di testa. Attento quando chiamato in causa nel resto della gara.

Dimarco 6 - Cerca l'imbucata, si propone anche con una certa insistenza. Tuttavia non trova un grande supporto nei compagni schierati nel reparto avanzato.

Kucka 6,5 - Combatte come suo solito a centrocampo, rivelandosi prezioso in avanti. Si fa trovare pronto al colpo di testa vincente poco prima della fine del primo tempo, per lui è il terzo gol da quando veste la maglia crociata. Niente male.

Scozzarella 6 - Pennella sul secondo palo il pallone che porta il Parma avanti al 38', cala nel corso della seconda frazione. (Dal 79' Luca Rigoni sv - In campo a risultato già deciso).

Barillà 6 - Nel primo tempo è l'uomo ovunque dei ducali, si vede in difesa e un attimo dopo pronto ad appoggiare i compagni in fase offensiva. Nella ripresa non riesce a replicare.

Gervinho 5,5 - Pasticcia al 16' quando poteva calciare verso la porta avversaria, poi rimedia tanti calcioni dalla difesa avversaria. Non è al top della condizione, nonostante ciò cerca l'accelerata anche nel finale ma non ha la giusta lucidità.

Siligardi 5,5 - In campo in extremis al posto di Ceravolo, qualche spunto interessante per l'attaccante di D'Aversa. (Dall'87' Stulac sv - Porta energie fresche negli ultimi minuti).