Le pagelle del Parma - Kulusevski testardo, Gagliolo il più brillante

vedi letture

PARMA-SPAL 0-1

Colombi 6 - Non viene impegnato più di tanto, sul rigore si butta dalla parte sbagliata.

Darmian 5,5 - Partita di contenimento, forse ci si poteva aspettare di più (dall'88' Siligardi s.v.).

Iacoponi 5,5 - Cerca di mettere la museruola a Petagna, per un po' ci riesce anche. Altre volte rimbalza contro.

Bruno Alves 5,5 - La sua partita viene macchiata perché causa il rigore dell'1-0. Da valutare l'entità del tocco che, comunque, sembra esserci.

Gagliolo 6,5 - È il più brillante, sia in fase propositiva che in quella difensiva. Va vicino al gol prima, toglie il pallone dalla disponibilità di Petagna poi.

Grassi 5,5 - È più incudine che martello, non sfigura.

Brugman 5 - Dovrebbe dirigere il traffico, ma non sempre è diligente (dal 74' Caprari s.v.).

Kurtic 6 - Di fronte alla sua ex squadra prova a lasciare il segno più per la quantità che non con qualità.

Kulusevski 6 - Tenta di accendere la luce, ci riesce qualche volta ma senza continuità. Alle volte è un po' testardo (dall'82 Karamoh s.v.)

Cornelius 5,5 - Viene braccato dai difensori della SPAL, quasi sempre in superiorità numerica. Non ha opportunità per sbloccarsi.

Gervinho 5 - Sbaglia due occasioni enormi, in maniera anche goffa: prima con il sinistro spedisce alto, poi di testa in bocca a Berisha. Non una super giornata.