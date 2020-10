Le pagelle dell'Atalanta - È quasi magia Papu. Gosens e Hateboer immarcabili

Sportiello 6,5 - Decisivo con un paio di interventi, bravo nel chiudere lo specchio a Immobile a inizio ripresa, in un momento complicato.

Toloi 6,5 - Sempre preciso e ordinato, insuperabile nel gioco aereo. Dalle sue parti non si passa.

Palomino 6,5 - Concentrato, si lascia bucare solo in un'occasione. Il punto di riferimento della difesa orobica.

Djimsiti 6 - Buon primo tempo, controlla bene gli inserimenti di Milinkovic-Savic. Ammonito, viene sostituito all'intervallo. (Dal 46' Romero 6,5 - Entra con grande determinazione e non concede molte occasioni ai padroni di casa).

Hateboer 7 - Raddoppia con la specialità della casa, l'inserimento sul secondo palo. Prima firma anche l'assist per Gosens. Prestazione di grande sostanza.

Pasalic 6 - Poco appariscente, chiamato al lavoro sporco più che agli inserimenti. Prestazione di sostanza, deve crescere sul piano atletico. (Dal 56' De Roon 6 - In campo per contrastare le sterili offensive degli avversari, non ha particolari problemi).

Freuler 6,5 - Motorino inesauribile, si fa sentire ed è rude quanto basta. Il faccia a faccia con Luis Alberto gli costa un cartellino giallo.

Gosens 7 - Anche per lui gol e assist, solita prestazione da dominatore della corsia mancina. Lazzari non è proprio il più facile dei clienti, ma stravince il duello. (Dal 90' Mojica s.v.).

Malinovskyi 6,5 - Scalda il sinistro, ci prova spesso. Geometrie e lavoro sporco, sulla trequarti è sempre presente.

Gomez 8 - Non sembra volersi fermare. Vive un momento straordinario, è il punto di riferimento della squadra. Luce e giocate, due gol e tanti assist. Imprescindibile. (Dall'82' Lammers s.v.).

Zapata 6 - La difesa ospite non gli concede troppi spazi, va a sbattere spesso contro Acerbi. Per fortuna i compagni segnano al posto suo. (Dall'82' Muriel s.v.).

Allenatore: Gian Piero Gasperini 7 - Un anno fa recriminava per il pari subito dal dischetto in pieno recupero. Oggi può gioire per la prova di maturità della sua squadra, che vince contro una diretta concorrente e dimostra di essere già in grande forma.